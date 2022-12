Reagiert König Charles so auf die "Harry & Meghan"-Doku?

Wie geht König Charles III. (74) mit den Vorwürfen von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) um? Spätestens seit die Royal-Aussteiger eine eigene Enthüllungsdoku über die britische Monarchie auf Netflix herausgebracht haben, ist klar: Der Familienstreit wird nicht mehr nur hinter verschlossenen Türen ausgetragen, sondern hat seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Während Harry seine Familie wegen verschiedener Dinge anklagt, hat sich das Königshaus bislang nicht zu der Doku geäußert. So soll König Charles angeblich mit der Situation umgehen!

Auf Mail Plus behauptet Rebecca English, Royal-Redakteurin der Daily Mail, dass die Königsfamilie über manche Dinge, die in der Serie gesagt werden, "wütend und verletzt" sei. Zwar habe Großbritanniens Staatsoberhaupt nicht vor, sich in irgendeiner Form bei Harry und Meghan zu entschuldigen, dennoch würde Charles den beiden "immer die Türen offenhalten". Die Familie wolle Ruhe bewahren und versuchen, weiterzumachen wie bisher.

Angeblich sollen Harrys Bruder Prinz William (40) und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (40) auf eine Versöhnung hoffen. Ein Insider gab erst vor wenigen Tagen gegenüber RadarOnline preis: "Trotz aller Differenzen liebt [William] seinen Bruder immer noch sehr." Deshalb soll er ihn auch vor anderen in Schutz nehmen. "Wenn jemand in seiner Gegenwart etwas Negatives über Harry sagt, wird er sofort abgewimmelt", fuhr die Quelle fort.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images König Charles III. im September 2022

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im März 2022

