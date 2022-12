Sexy Nackedei: Behati Prinsloo präsentiert ihren Babybauch!

Behati Prinsloo (34) hält ihre Fans auf dem Laufenden! Aktuell erwartet das Model zusammen mit seinem Gatten Adam Levine (43) Baby Nummer drei. Diese tollen News hatte sie verkündet, ehe der Maroon 5-Frontmann durch einen Fremdflirt-Skandal für negative Schlagzeilen sorgte. Doch die Eheleute hielten zusammen, vor allem die Beauty wollte sich auf ihre Töchter und ihr ungeborenes Kind fokussieren. Im Netz dokumentiert Behati nur zu gerne ihre Schwangerschaft. Dafür ließ sie nun sogar die Hüllen fallen!

In ihrer Instagram-Story teilte die Laufstegschönheit nun eine Fotoreihe, die ihren wachsenden Babybauch in den vergangenen Monaten zeigt. Darunter befindet sich auch ein aktueller Schnappschuss. Darauf posiert Behati splitterfasernackt vor einem Spiegel und präsentiert ihre wachsende Körpermitte. Der Größe ihres Bauches nach zu urteilen, kann es bis zur Geburt offenbar nicht mehr lange dauern.

Das einstige Victoria's Secret-Model ist bekannt dafür, sich stets sexy und selbstsicher in Szene zu setzen – auch in anderen Umständen. Beispielsweise schlüpfte die 34-Jährige vor einigen Wochen in Netzstrümpfe und schwarze Dessous. Samt ihrer Babykugel posierte die baldige Dreifachmama supersexy für die Kamera.

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo im Dezember 2022

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo bei den Oscars im Februar 2020

Getty Images Behati Prinsloo im April 2022

