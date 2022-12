Vor "Make Love, Fake Love"-Start: Ist Yeliz Koc sehr nervös?

Wie fühlt sich Yeliz Koc (29) vor dem Start ihrer eigenen Datingshow? Am Donnerstag ist es endlich so weit: Das neue Reality-TV-Format Make Love, Fake Love startet auf RTL+. In der Show will die Influencerin nach ihren gescheiterten Beziehungen nun endlich das große Glück finden. Einige der Kandidaten sind aber vergeben und die Reality-TV-Bekanntheit muss herausfinden, wer ein falsches Spiel mit ihr spielt. Gegenüber Promiflash verriet Yeliz vor dem Ausstrahlungsstart: Sie ist schon total nervös!

Im Interview mit Promiflash sprach die 29-Jährige nun ganz offen über ihre Gefühle. "Ich bin nervös, aufgeregt", erzählte Yeliz und fügte hinzu: "Ich fühle mich, als würde ich alles ein zweites Mal durchleben." Sie habe zwar einerseits Angst vor der Ausstrahlung, freue sich andererseits aber auch sehr auf die kommende Zeit.

Doch fiel es der gebürtigen Hannoveranerin eigentlich schwer, sich auf neue Männer einzulassen? Immerhin hatte sie in den vergangenen Jahren immer wieder Pech in der Liebe – ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht (31) hatte sich sogar während Yeliz' Schwangerschaft von ihr getrennt. "Nein, überhaupt nicht. Ich war froh, mal auf andere Gedanken zu kommen", gab die Beauty preis.

“Make Love, Fake Love” ab 29.12. jeden Donnerstag bei RTL+.

Anzeige

RTL Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Anzeige

RTL Yeliz Koc und die "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

Anzeige

RTL Yeliz Koc, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de