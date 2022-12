15 Jahre verheiratet: Hans Sigl verrät sein Liebesgeheimnis

Hans Sigl (53) gibt private Einblicke in sein Liebesleben. Seit 2008 verkörpert der in Österreich geborene Schauspieler nun schon den Bergdoktor in der gleichnamigen Serie. Im selben Jahr fand er auch sein persönliches Glück: Er heiratete seine Frau Susanne. Bei Events zeigen die Eheleute immer wieder, wie glücklich sie miteinander sind. Nun verriet Hans, was das Geheimnis seiner erfüllten Ehe ist.

Im Gespräch mit Bild nahm der 53-Jährige nun kein Blatt vor den Mund, sondern sprach ganz offen über sein Liebesglück. Dabei gab er preis, wie das Paar es schafft hat, auch nach 15 Ehejahren noch superverliebt zu sein. "Das Rezept für eine gute Ehe ist für mich, dass man eine wundervolle Liebesbeziehung hat", schilderte er. Zudem sei es für ihn wichtig, dass seine Frau und er auch im Alltag ein gutes Team bilden. Hans fuhr fort, dass es für ihre Beziehung sehr förderlich sei, dass Susanne und er teilweise andere Ansichten zu bestimmten Dingen haben. So könnten sie die Situationen von verschiedenen Seiten beleuchten, was für den "Der Feind meines Feindes"-Darsteller "ein großes Glück" sei.

2020 hatte Hans bereits erzählt, dass es außerdem sehr wichtig sei, den Hochzeitstag nicht zu vergessen. Immer mal wieder eine Auszeit sei seiner Meinung nach ebenfalls gut für die Beziehung. "Man darf nie glauben, dass Liebe etwas Selbstverständliches ist", hatte er 2019 deutlich gemacht.

Getty Images Hans Sigl (r.) und seine Frau Susanne im März 2019

Instagram / sigl_hans Susanne und Hans Sigl im Oktober 2022

AEDT / SplashNews.com Susanne und Hans Sigl bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala, 2019

