Aleks und Vanessa ehrlich: Diese Szenen wurden nicht gezeigt

Aleksandar Petrovic (31) und Vanessa Nwattu packen jetzt aus. Bei Temptation Island V.I.P lernten sich die beiden in der Villa kennen und bemerkten schnell, dass sie Gefühle füreinander entwickelt haben. Das sorgte für emotionalen Online-Hate, weil Aleks zu dem Zeitpunkt noch in einer Beziehung mit Christina Dimitriou (30) war. Mittlerweile sind Vanessa und der 31-Jährige seit über sechs Monaten zusammen. Um ihre Sichtweise zu erläutern, veröffentlichten sie jetzt ein Statement. Darin verriet das Paar, welche Szenen in der Show nicht gezeigt wurden.

"An Tag drei hatten wir ein Date, was von der Produktion so vorgegeben war, weil die halt gesehen haben: Okay, die verstehen sich gut", erinnerte sich Vanessa in dem Statement auf Instagram zurück. Das habe sie noch weiter mit Aleks zusammengebracht. Die Aufnahmen mit den Hebefiguren stammten wohl von einer Wasserolympiade, die nicht ausgestrahlt wurde. Da habe Aleks Vanessa nicht "angegrabscht", sondern ihr lediglich gezeigt, wo er sie anfassen müsse. Der Düsseldorfer und die Berlinerin hätten in der Sendung auch einen einstündigen Streit gehabt, der ebenfalls nicht ausgestrahlt wurde. Thema des Streits sei gewesen, dass Aleks die Nähe von Vanessa nicht zulassen wollte.

Die Reaktionen auf das 47-minütige Statement sind eher von Negativität geprägt. "Es war und ist trotzdem eine sehr niveaulose Aktion", schrieb ein empörter User und vertrat damit den Großteil der Meinungen in den Kommentaren.

