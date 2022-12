Aus bei Pete Davidson und Emily Ratajkowski: Woran lag es?

Aus diesen beiden wird nichts mehr! In den vergangenen Wochen hatten sich Pete Davidson (29) und Emily Ratajkowski (31) immer wieder getroffen. Der Comedian und das Model wirkten sehr vertraut und schienen eine gute Zeit miteinander zu haben. Dennoch traf sich die Beauty auch mit anderen Männern – was Pete ziemlich gegen den Strich gegangen sein soll. Nun hat es sich zwischen Pete und Emily ausgeflirtet – doch wieso?

Gegenüber People bestätigte eine Vertraute des Models die Trennung der beiden nun auch noch einmal – zudem verriet sie den Grund, warum aus Pete und Emily nicht mehr wurde. "Sie hat nicht vor, Pete wiederzusehen. Sie hatte Spaß mit ihm, aber ihr wurde klar, dass sie nicht will, dass daraus etwas anderes wird. Sie mag ihr Leben so wie es ist", erklärte der Insider. Ihr Sohn Sylvester (1) solle immer an erster Stelle stehen und sie wolle sich nur mit jemanden verabreden, wenn ihr danach sei.

Pete dürfte wohl inzwischen auch verkraftet haben, dass es zwischen ihm und Emily lediglich bei einem Flirt blieb. In den vergangenen Tagen zeigte sich der Ex-Freund von Kim Kardashian (42) immer wieder mit der Schauspielerin Chase Sui Wonders (26). Öffentlich herumgeturtelt haben die beiden bisher aber noch nicht.

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

ActionPress Pete Davidson und Emily Ratajkowski bei einem Knicks-Spiel

Getty Images Chase Sui Wonders, Schauspielerin

