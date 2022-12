"Bachelor in Paradise"-Stars Alex und Yve sind getrennt!

Alexander Golz (26) und Yasmin Vogt (24) gehen tatsächlich getrennte Wege! Nach Ausstrahlung des Bachelor in Paradise-Wiedersehens waren Gerüchte aufgekommen, dass die beiden ihre Liebe nur faken. Zudem soll der Influencer an Karneval etwas mit der ehemaligen Bachelor-Teilnehmerin Franziska Temme (27) gehabt haben. In einem Statement hatte der Hottie bereits durchblicken lassen, dass sein aktueller Beziehungsstatus nicht ganz klar ist. In einem Statement gab Yve aber nun endgültig die Trennung von Alex bekannt!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 24-Jährige jetzt zu Wort. Nach Ende der Dreharbeiten seien die Turteltauben zunächst sehr glücklich miteinander gewesen. Doch die Entfernung habe dem Pärchen schwer zu schaffen gemacht. Die beiden wollten ihre Liebe aber noch nicht aufgeben, weil die Beauty bald sowieso in die Nähe ihres Partners ziehen wollte. Doch letztendlich habe es wegen der Distanz einfach nicht funktioniert. "Die letzten Tage ist einfach so viel passiert, dass das eine junge Beziehung, die wirklich schön war und sicherlich auch viele Struggles und Hürden zu überwinden hatte, einfach nicht aushält. Deshalb haben Alex und ich uns erst mal dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen", stellte Yve klar.

Ob es zwischen der Reality-TV-Bekanntheit und Alex wirklich endgültig vorbei ist, bleibt aber abzuwarten. "Wer weiß, was die Zeit bringt", meinte die Beauty und fügte hinzu: "Wenn ich in Düsseldorf wohne und Gras darüber gewachsen ist, werden wir uns noch einmal treffen, weil uns trotz allem viel aneinander liegt."

Bachelor in Paradise, RTL+ Alexander Golz und Yasmin Vogt beim "Bachelor in Paradise"-Finale

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt, Reality-TV-Star

Instagram / yvevogt Alexander Golz und Yasmin Vogt, "Bachelor in Paradise"-Stars

