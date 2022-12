Indizien: Gewinnt Jannik Yeliz' Show "Make Love, Fake Love"?

Am Donnerstag sind die ersten beiden Folgen von Yeliz Koc' (29) neuer Datingshow Make Love, Fake Love erschienen. Dort sucht die Influencerin zwischen vergebenen und alleinstehenden Männern die große Liebe. Direkt in den ersten Folgen knisterte es zwischen ihr und dem Kandidaten Jannik Kontalis schon gewaltig. Promiflash hat das Online-Profil des Content-Creators mal unter die Lupe genommen: Gewinnt Jannik etwa Yeliz' neue Show – und damit ihr Herz?

Auf dem TikTok-Profil des 26-Jährigen lassen sich tatsächlich einige Indizien dafür finden, dass er gemeinsam mit Yeliz aus der Show geht. Unter anderem postete er nämlich im September ein Video aus dem Urlaub – im Hintergrund Palmen und ein Pool. Auch Yeliz hat im September Fotos vor derselben Kulisse geschossen, wie etwa mit ihrer Tochter Snow (1) auf dem Arm. Diese Fotos der einstigen Bachelor-Kandidatin sind noch immer auf ihrem Instagram-Profil zu sehen.

Aber das ist nicht das einzige Indiz: Denn erst vor wenigen Tagen postete Jannik ein weiteres TikTok, in dem er in einem Bett liegt – das das gleiche zu sein scheint, das auch Yeliz besitzt. Die Beauty nahm in der Vergangenheit schon öfter ihre Instagram-Storys aus dem schicken beigen Bett mit hohem Kopfteil auf.

Anzeige

TikTok / jannikktls Jannik Kontalis im September 2022

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

Anzeige

TikTok / jannikktls Jannik Kontalis im Dezember 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in ihrer Instagram-Story

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de