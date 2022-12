Krasses Umstyling: Eva Mendes begeistert mit roten Haaren

Eva Mendes (48) überrascht mit einem komplett neuen Look. Seit mittlerweile 21 Jahren ist die in Miami geborene Schönheit nun schon als Schauspielerin in Hollywood aktiv. Dabei war ihre dunkle Lockenmähne stets eines ihrer Markenzeichen, in die sich auch Ehemann Ryan Gosling (42) verliebt haben könnte. Doch nun schien sich die zweifache Mutter passend zum Jahreswechsel nach einer kleinen Veränderung gesehnt zu haben. Eva präsentierte sich im Netz mit roten Haaren.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 48-Jährige nun erste Eindrücke ihrer Typveränderung. Auf einem Selfie zeigt Eva eine voluminöse Mähne in Rot, die sie auf der Aufnahme auf eine Seite gekämmt trägt. Augenscheinlich gefällt der Schauspielerin ihr neuer Look auch supergut, denn unter ihrem Post schwärmte sie: "Schaut euch das an! Ich bin ins Rot gegangen". Doch nicht zum ersten Mal präsentiert sie den Fans ihre neue Frisur. Zuvor hatte sie bereits ein kurzes Video von sich veröffentlicht, in dem sie mit ihren Haaren spielt. Dadurch war der saftige neue Rotton ihrer Haare bestens zur Geltung gekommen.

Auch bei den Fans scheint der auffallende Look des "Ghost Rider"-Stars viel Anklang zu finden. So schrieben zahlreiche Nutzer unter dem Beitrag, dass die neue Farbe der Beauty mit kubanischen Wurzeln supergut stehen würde. "Du bist wunderschön", "Wow, ich liebe die Farbe" oder "Willkommen auf der roten Seite", lauteten nur einige Kommentare. Viele Abonnenten hinterließen zudem Flammen-Emojis.

Eva Mendes im Dezember 2022

Eva Mendes im Dezember 2022

Eva Mendes, Ehefrau von Ryan Gosling

