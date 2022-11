Eva Mendes über Mutterschaft: "Niemand hat mich vorbereitet"

Eva Mendes (48) gewährt ihren Fans einen Einblick in ihren Mama-Alltag. Im Jahr 2014 kam das erste gemeinsame Kind von ihr und ihrem Gatten Ryan Gosling auf die Welt. Zwei Jahre später konnte sich die kleine Esmeralda über ihr Geschwisterchen Amanda freuen. Ihre Kids hält die Schauspielerin weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In einem Interview verriet Eva jedoch, wie unerwartet hart die Mutterschaft für sie ist!

Im Gespräch mit Kelly Clarkson (40) in der "The Kelly Clarkson Show" sprach Eva darüber, dass sie total unvorbereitet darauf war, Mutter zu sein. "Niemand kann dich vorbereiten, niemand. Niemand hat mir gesagt, dass es wirklich ein Job sein würde, für den ich unglaublich viele Fähigkeiten brauche, in so vielen verschiedenen Bereichen", offenbarte die 48-Jährige und fügte hinzu, dass sie sich mal wie ein Chauffeur, ein Koch oder eine persönliche Assistentin fühlen würde.

Außerdem verbringe Eva viel zeit damit, Angst um ihre Liebsten zu haben. "Ich kann nicht behaupten, dass ich die Zeit im Park mit meinen Kindern mag. Möglicherweise liegt das daran, dass ich mir sehr viele Sorgen mache", teilte die "Ghost Rider"-Darstellerin via Instagram und erklärte, dass sie als Mutter oft selbst gar nicht wisse, was richtig oder falsch ist.

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, September 2012

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes mit ihren Töchtern, März 2022

