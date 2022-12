Mit 82 gestorben: Fußballer Pelé hinterlässt sieben Kinder

Pelé hinterlässt eine große Familie. Der Fußball-Star ist am Donnerstag im Alter von 82 Jahren verstorben. Zuvor kämpfte er einige Zeit gegen den Krebs und befand sich bereits in Behandlung. Weihnachten musste er unter anderem auch im Krankenhaus verbringen – doch er konnte in den letzten Tagen seines Lebens auf die Unterstützung seiner Liebsten bauen. Pelé hinterlässt nämlich insgesamt sieben Kinder und zahlreiche Enkel.

Der Brasilianer war zeit seines Lebens dreimal verheiratet. Aus der ersten Ehe mit Rosemeri dos Reis Cholbi gingen drei gemeinsame Kinder hervor: die Töchter Kely und Jennifer und der Sohn Edinho Nascimento. Nach der Trennung einige Jahre später bekam Pelé zwei weitere, aber außereheliche, Kinder: Mit seinen Hausmädchen begrüßte er seine vierte Tochter Sandra Regina Machado auf der Welt, mit einer Journalistin seine fünfte: Flávia.

In den 90er-Jahren heiratete Pelé seine zweite Frau Assiria Lemos Seixas. Sie durften wenig später die Zwillinge Celeste und Joshua in die Arme schließen. Die dritte und letzte Ehe erfolgte nach dann nach der Scheidung mit einer brasilianischen Unternehmerin – sie bekamen aber keine gemeinsamen Kinder.

Anzeige

Instagram / iamkelynascimento Pelés sieben Kinder im Krankenhaus, Dezember 2022

Anzeige

Instagram / iamkelynascimento Zwei Kinder von Pelé bei ihm im Krankenhaus

Anzeige

Instagram / iamkelynascimento Pelé und seine Tochter Flavia Kurtz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de