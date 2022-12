Nach Pelés Tod: Offizielles Statement veröffentlicht

Eine traurige Meldung. Der Gesundheitszustand von Pelé (✝82) hatte sich in den vergangenen Wochen schon rapide verschlechtert. Der Fußball-Star bekam 2021 die Diagnose, dass er Darmkrebs hat und ihm wurde ein Tumor entfernt. Doch der dreifache Weltmeister musste sich weiterhin einer Chemotherapie unterziehen, die zuletzt nicht mehr anschlug. Nun ist er im Alter von 82 Jahren verstorben – was ein neues Statement im Netz traurigerweise bestätigt.

Auf dem offiziellen Instagram-Profil des Brasilianers wurde eine lange Mitteilung zu Ehren von Pelé veröffentlicht. "Inspiration und Liebe prägten den Weg von König Pelé, der heute friedlich verstorben ist. Auf seinem Weg verzauberte Edson die Welt mit seinem sportlichen Genie, beendete einen Krieg, leistete soziale Arbeit in der ganzen Welt und verbreitete das, was er für das Heilmittel für all unsere Probleme hielt: die Liebe", stand unter einem Porträt des siebenfachen Vaters.

Zuvor hatte schon eine von Pelés Töchtern die traurige Nachricht verbreitet. "Alles, was wir sind, verdanken wir dir. Wir lieben dich unendlich. Ruhe in Frieden", schrieb Kely Nascimento auf ihrem Profil zu einem rührenden Bild von Pelés Händen, umringt von denen seiner Liebsten.

Anzeige

Instagram / pele Pelé im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Pelé im April 2019

Anzeige

Instagram / iamkelynascimento Péle und seine Tochter Kely im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de