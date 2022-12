Süßer Opa-Enkel-Moment zwischen Howard Carpendale und Mads

Howard Carpendale (76) und sein Enkel Mads haben ein sehr gutes Verhältnis. Der Sohn von Wayne (45) und Annemarie Carpendale (45) kam 2018 auf die Welt und ist seitdem offenbar Opas Liebling! Immer wieder gibt der Sänger süße Einblicke in seine Beziehung zu dem Kleinen. Ob die beiden zusammen musizieren oder golfen– sie verbringen viel Zeit miteinander! Jetzt teilt der gebürtige Südafrikaner wieder ein putziges Bild mit dem Vierjährigen.

Der 76-Jährige postet auf Instagram ein Foto mit dem Nachwuchs von seinem Sohn Wayne. Darauf sitzt Mads auf einem Tisch mit dem Rücken zur Kamera, während sein Opa ihn liebevoll anlächelt. Dazu schreibt der "Hello Again"-Interpret: "Männer haben auch Geheimnisse..." Hinzu fügt er einen zwinkernden Emoji.

Auch die Follower des Musikers sind von dem bezaubernden Foto entzückt. "Was für ein schönes Foto von euch beiden. Enkelkinder sind was ganz besonders", schreibt ein User auf Instagram. "Sehr schönes Foto von euch - es strahlt so viel Liebe zwischen euch aus", meint ein weiterer.

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale

Anzeige

Getty Images Howard Carpendale, Schlagersänger

Anzeige

Facebook / Wayne Carpendale Howard Carpendale und sein Enkel Mads

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de