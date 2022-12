Alles abgesprochen? Tommy Pedroni dementiert Sandras Aussage

Tommy Pedroni will sich die Behauptungen seiner Ex offenbar nicht gefallen lassen! Nach Temptation Island V.I.P. hatte sich der gebürtige Franzose von seiner Partnerin Sandra Sicora (30) getrennt – immerhin habe sie zu viel Nähe mit den Verführern zugelassen. Die Influencerin ist nach den Dreharbeiten total überrascht von der Trennung. Ihren Aussagen nach habe sich das Ex-Paar nämlich im Voraus genau abgesprochen, wo die Grenzen der beiden liegen. Im Netz stellt Tommy nun klar: Es gab keine Absprache!

Via Instagram stellt Tommy am Freitag seine Sicht der Dinge klar: Zwischen ihm und Sandra gab es keine Abmachungen! "Der Einzige, mit dem Sandra was abgemacht hat, ist anscheinend Flocke [...], um mich eifersüchtig zu machen", erklärt er und fügt hinzu, dass es vielmehr seine Ex gewesen sei, die ihm klare Anweisungen mitgegeben habe. "Wie kannst du das sagen, dass so was vereinbart war zwischen uns, dass du so was machst?", richtet er das Wort an die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin und fügt hinzu, dass es niemals abgesprochen war, dass Sandra anderen Männer so nahekommen könne.

Nach den Dreharbeiten hatte Sandra noch lange dafür gekämpft, ihren Ex zurückzugewinnen. "Ich habe fünf Monate gekämpft, wurde oft verletzt, bin sogar zu ihm geflogen, ich habe alles versucht, dass er mir verzeiht und wir wieder glücklich sein können", erklärte sie kürzlich im Promiflash-Interview. Auch nach ihren Bemühungen sei sie jedoch "wie Luft" für Tommy gewesen, nachdem der wieder zurück in seiner französischen Heimat war.

