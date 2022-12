"Bachelor in Paradise"-Finale: Was wurde aus Umut und Jana?

Haben die beiden eine Zukunft? In der diesjährigen Ausgabe von Bachelor in Paradise waren auch Jana-Maria Herz (30) und Umut Tekin (25) mit von der Partie. Zwischen den beiden schien es schon von Beginn an zu passen. Folge für Folge knisterte es immer mehr, bis sie in der Villa schließlich ein Liebespaar wurden. Die zwei Kuppelshow-Kandidaten fantasierten sogar über Nachwuchs und lernten ihre Eltern kennen. Nun ist die Show vorbei – war es das somit auch für Umut und Jana?

Beim großen Wiedersehen standen die Kandidaten Moderatorin Frauke Ludowig (58) Rede und Antwort. Sind die beiden immer noch zusammen oder hat es für mehr nicht gereicht? "Ja, wir sind ein glückliches Paar", verkündete Jana total happy und warf ihrem Liebsten total verliebte Blicke zu. "Wir sind glücklich, wir sind verliebt und genießen jeden Tag miteinander", schwärmte die Ex-Bachelor-Teilnehmerin.

Dass es zwischen Umut und Jana so richtig gefunkt hat, war beim Wiedersehen nicht zu übersehen. Auch der Beau strahlte bis über beide Ohren. "Jana hat sich schon bei mir eingenistet", verriet er grinsend. Danach gaben sich die zwei einen dicken Kuss.

Bachelor in Paradise, RTL+ Die Kandidaten beim "Bachelor in Paradise"-Wiedersehen

RTL / René Lohse Jana-Maria Herz, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

