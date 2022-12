Drei Ehen: Kim Kardashian meint, letzte war einzige echte!

Kim Kardashian (42) spricht über ihre vergangenen Ehen. Die Unternehmerin hatte 2021 die Scheidung von ihrem dritten Ehemann Kanye West (45) eingereicht. Trotz acht Jahren und vier gemeinsamen Kindern war auch diese Beziehung offenbar nicht für die Ewigkeit bestimmt gewesen. Vorher war der TV-Star bereits vier Jahre mit dem Musikproduzent Damon Thomas (52) und zwei Jahre mit dem ehemaligen Basketballspieler Kris Humphries (37) verheiratet gewesen. Jetzt gab Kim zu, dass die früheren Bündnisse nicht richtig waren.

Im "The goop" Podcast ließ die Keeping up with the Kardashians-Protagonistin mit der Gastgeberin Gwyneth Paltrow (50) ihr bisheriges Liebesleben Revue passieren. "Ich habe das Gefühl, dass meine letzte Ehe meine erste richtige war", meinte die 42-Jährige. Sie erklärte außerdem, dass sie bei der ersten einfach nicht gewusst habe, was los sei. Ihrem zweiten Mann Kris Humphries habe sie wohl nur das Jawort gegeben, weil alle ihre Freunde sesshaft geworden waren und sie gedacht habe, sie müsse mithalten.

Die Influencerin gab aber auch zu, dass sie eine weitere Ehe nicht ausschließe. "Sag niemals nie", ergänzte Kim dazu knapp. Sie sei eine krasse Romantikerin und habe immer noch genug "Fantasie", dass es mit dem Heiraten irgendwann klappen könne. "Das vierte Mal ist ein Glücksbringer", versprach sie sich selbst.

Getty Images Kim Kardashian mit Kanye West bei den MTV Video Music Awards 2016

Getty Images Kris Humphries und Kim Kardashian im August 2011 in Hollywood

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

