Erneut geklaut? Anna-Carina und Ex Stefan Mross nutzen Zitat

Da sind die beiden wohl zum wiederholten Male aufgeflogen. Die Schlagerstars Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) galten während ihrer gemeinsamen sechs Jahre als ein unschlagbares Team. Entgegen vieler Erwartungen gaben die beiden im November ihre Trennung voneinander bekannt und schrieben dabei die Worte von Nazan Eckes' (46) damaligen Liebes-Aus-Statement ab. Nun meldeten sich Stefan und Anna-Carina im Netz mit einer versöhnlichen Erklärung zu Wort – und auch dieses Mal entspringen nicht alle Zeilen ihrer eigenen Gedankenkraft!

Auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts posteten die beiden ein Bild, das sie zusammen auf der Bühne zeigt. "Uns beiden ist es unglaublich wichtig, auch weiterhin als 'Team' zu agieren", erklärten sie in der Bildunterschrift und merkten an, sich nicht im Schlechten getrennt zu haben. "'Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude'", verdeutlichte der Abschlusssatz in ihrem Statement. Auch wenn diese Zeile mit Anführungsstrichen gekennzeichnet wurde, haben sie vergessen zu erwähnen, dass dieser Satz von dem NS-Widerstandskämpfer und Theologen Dietrich Bonhoeffer stammt.

Stefan wies gegenüber Bild das Klauen des Zitates von sich: "Das Statement kam von Anna! Ich habe sie vorher noch gefragt, ob es dieses Mal hoffentlich ihr Zitat ist..." Seine Ex – die die Worte auch mit Anführungsstrichen gekennzeichnet hatte – sah das Ganze etwas anders. "Ich habe mich von einem Satz inspirieren lassen, was überhaupt kein Problem ist. Das Statement haben Stefan und ich gemeinsam abgestimmt und jeweils auf unseren Kanälen gepostet", stellte sie klar.

Anzeige

Getty Images Stefan Mross, Schlagersänger

Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross

Anzeige

Getty Images Anna-Carina Woitschack im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de