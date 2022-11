Stefan Mross kopierte eiskalt Nazan Eckes' Trennungsposting

Ist Stefan Mross (46) etwa zu faul, ein eigenes Statement zum Scheitern seiner Ehe zu verfassen? Der Schlagersänger und seine Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) hatten vor einigen Tagen ihr Liebes-Aus in den sozialen Medien bestätigt. Nur zwei kurze Jahre hatte die Ehe des einstigen Traumpaares gehalten. Jetzt fiel auf, dass die ehemaligen Turteltauben für die Bekanntgabe ihres Scheiterns offenbar Teile von Nazan Eckes' (46) Trennungsverkündigung abschrieben.



Der gemeinsame Post von Stefan und Anna-Carina hat ziemlich viele Ähnlichkeiten mit dem Text, den Nazan Eckes vergangenen Monat ebenfalls auf Instagram veröffentlichte, um ihre eigene Trennung von Julian Khol (42) publik zu machen. Beide Promipaare schrieben unter anderem: "Das Leben [hielt] in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit... zu viele. Wenn einer sagen kann 'in guten wie in schlechten Zeiten', dann wir. Getrennt und doch zusammen. Individuen und doch eine Einheit."

Vielleicht war es einfach zu viel für die beiden, nach all den Gerüchten und Spekulationen um ihre Beziehung ein eigenes Statement zu verfassen. Anna-Carina hatte kurz vor der Bekanntgabe des Beziehungsendes erklärt, dass sie eine Pause von der Öffentlichkeit brauche.

Anzeige

Getty Images Nazan Eckes und Julian Khol im Mai 2014

Anzeige

ActionPress Anna-Carina und Stefan Mross bei ihrer Verlobung

Anzeige

Getty Images Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei der 26. Jose Carreras Gala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de