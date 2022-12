Rebel Wilson teilt süßes Bild mit Tochter und Schwester

Rebel Wilson (42) zeigt sich erneut mit ihrer kleinen Tochter! Die Schauspielerin ist seit diesem Jahr mit der Modedesignerin Ramona Agruma liiert. Im vergangenen Monat konnten sie ihr Liebesglück mit einem Baby vollenden. Um ihren Kinderwunsch zu erfüllen, hatte Rebel Hilfe von einer Leihmutter bekommen und konnte auf diesem Wege ihre Tochter Royce willkommen heißen. Jetzt postete die 42-Jährige ein Baby-Update in Form eines süßen Bildes mit ihrer Schwester Annachi Wilson.

In ihrer Instagram-Story war ein Bild zu sehen, auf dem die beiden Schwestern Rebel und Annachi nebeneinander in einem Restaurant stehen und vom einen Ohr zum anderen strahlen. Dabei trägt Rebel ihre Royce auf dem Arm und hält nebenbei liebevoll ihre Hand. Es sieht so aus, als hätten sich an diesem Tag alle drei in Schale geworfen – kann es sein, dass das Foto beim ersten Weihnachtsessen mit dem zwei Monate alten Baby entstanden ist? Das Gesicht von Royce ist – wie in allen anderen Beiträgen – nicht zu erkennen und wird mit einem Kreis verdeckt. Das Bild blieb unkommentiert.

Bereits in den vergangenen Wochen postete Rebel ab und zu kleine Updates von der Entwicklung ihres Töchterchens. Kurz vor Weihnachten war die kleine Familie – Rebel, Royce und Ramona – gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt. Ein aufregendes Erlebnis, das einen Post wert war.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Tochter Royce und Ramona Agruma

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und ihre Tochter Royce

Anzeige

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson

Anzeige

Was sagt ihr zu dem Bild in Rebels Story? Total niedlich! Muss nicht sein, finde ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de