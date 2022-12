Schon wieder! Marcus Jordan und Larsa Pippen halten Händchen

Sind die beiden jetzt doch zusammen? Schon des Öfteren wurden Larsa Pippen (48) und Marcus Jordan (32) zusammen bei einem Abendessen oder anderen Aktivitäten gesichtet. Die Reality-TV-Teilnehmerin ist seit ungefähr einem Jahr von Basketball-Legende Scottie Pippen (57) geschieden, durch den sie auch Marcus kennenlernte. Bisher äußerte sie zu den Beziehungsgerüchten mit dem Basketballspieler lediglich, dass die beiden nur befreundet seien. Doch in letzter Zeit werden die beiden immer häufiger Händchen haltend gesichtet.

Am vergangenen Mittwoch sind Marcus und Larsa zusammen im Restaurant E Baldi gesehen worden, berichtete HollywoodLife. Beim Betreten des Italieners liefen sie bereits Hand in Hand nebeneinander her und warfen sich lächelnde Blicke zu. Im Dezember wurden der Sohn von Basketball-Ikone Michael Jordan (59) und die Reality-Bekanntheit direkt zweimal von Paparazzi beim Essengehen und Händchenhalten erwischt. Und auch im vergangenen November waren sie mehrmals gemeinsam abgelichtet worden. An einem sonnigen Tag waren sie sogar zusammen am Strand gewesen.

Erst vor rund zwei Wochen hatte Larsa die Gerüchte aber erneut dementiert. "Wir sind nur Freunde", stellte die 48-Jährige in einem Gespräch mit Andy Cohen (54) klar. Wie glaubwürdig das bei diesen Bildern ist, muss dann wohl jeder für sich selbst entscheiden.

Anzeige

MEGA Marcus Jordan und Larsa Pippen

Anzeige

MEGA Larsa Pippen und Marcus Jordan

Anzeige

MEGA Larsa Pippen und Marcus Jordan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de