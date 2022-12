Tommy-Trennung: Gibt Sandra Sicora Gigi und Yasin Schuld?

Wird Tommy Pedroni in seinen Entscheidungen von seinen Freunden gelenkt? Nach Temptation Island V.I.P. hatte sich der Franzose von Sandra Sicora (30) getrennt. Immerhin sei die TV-Bekanntheit anderen Männern zu nahegekommen. Nach der Show verbrachten die Ex-Liebenden dennoch einige gemeinsame Tage – und sollen sich nach Sandras Aussage sogar wieder angenähert haben. Doch der Blondschopf hat mit der Beziehung abgeschlossen und verriet, wieder Lust auf Dating-Formate zu haben. Sandra ist total enttäuscht und vermutet, dass dieser Mist auf Luigi Birofio und Yasin Mohameds (31) Mist gewachsen sein könnte!

In ihrer Instagram-Story reagiert Sandra am Donnerstagabend auf die Schlagzeilen: Tommy genieße sein Singleleben und habe deshalb Lust, in Zukunft an Datingshows teilzunehmen. Für die 30-Jährige ist das ein Schock. "Jetzt weiß ich endlich, wieso der die Beziehung nicht mehr will. Für Fame und Geld schnell ins nächste Singleformat. Und ich bin so dumm und kämpfe so lange um ihn. Danke fürs Ausnutzen, Herr Pedroni", ärgert sie sich im Netz und vermutet, dass ihm das vor allem Tommys beste Freunde eingebläut haben könnten: "Solche Gedanken, die er plötzlich hat, können ja nur von Gigi und Yasin kommen. Und ich dachte, er liebt mich."

Gegenüber Promiflash offenbarte Sandra erst vor einigen Tagen, was sie für ein Liebes-Comeback gegeben habe. "Ich habe fünf Monate gekämpft, wurde oft verletzt, bin sogar zu ihm geflogen, ich habe alles versucht, dass er mir verzeiht und wir wieder glücklich sein können", erklärte die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin. Inzwischen habe sie jedoch keine Kraft mehr, sich weiterhin um die Beziehung zu bemühen.

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni in Nizza im April 2021

