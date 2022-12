50 Jahre "Dinner for One": Jetzt ist eine Serie in Planung

Jetzt sollen endlich alle Gäste tatsächlich zu Tisch kommen. Seit mittlerweile 50 Jahren schauen die Deutschen zu Silvester den Kult-Film "Dinner For One". Dabei feiert Miss Sophie jedes Jahr ihren 90. Geburtstag – alle geladenen Gäste sind jedoch schon verstorben. Also schlüpft ihr Butler James der Reihe nach in die Rollen der einzelnen Geladenen und muss stellvertretend mit dem Geburtstagskind anstoßen. James wird dabei immer betrunkener und der Abend immer kurioser. Jetzt soll endlich enthüllt werden, wer die verstorbenen Gäste sind.

Produzent Tommy Wosch möchte auf Basis des Klassikers jetzt eine sechsteilige Serie machen, berichtete die Bild am Samstag. "Jahrzehntelang hat uns 'Dinner for One' mit vielen offenen Fragen allein gelassen. Es ist an der Zeit, diese jetzt endlich zu beantworten", erklärte er. Dabei soll der Geburtstag von Miss Sophie erneut gezeigt werden – dieses Mal jedoch 50 Jahre früher, zu einem Zeitpunkt, an dem noch alle lebendig sind. Die erste Rolle sei auch schon vergeben. Moritz Bleibtreu (51) soll den schrägen Abenteurer Mr. Pommeroy spielen.

Die Besetzung der anderen Rollen ist bisher noch nicht bekannt. Es sind aber schon einige deutsche Schaupieler im Gespräch. Nora Tschirner (41) käme für die junge Miss Sophie infrage, die Rolle von James könnte hingegen gut zu Jannis Niewöhner (30) passen.

United Archives GmbH / ActionPress Szene aus "Dinner for One"

Getty Images Moritz Bleibtreu bei den Romy Awards 2022 in Wien

Getty Images Nora Tschirner im September 2019

