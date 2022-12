Abschied einer Legende: Star-Fußballer Pelé ist verstorben

Die Welt des Fußballs ist in Trauer: Am Donnerstag starb der Starkicker Pelé (✝82). Der Brasilianer litt schon länger an einer hartnäckigen Darmkrebserkrankung und kam wenige Wochen vor seinem Tod in ein Krankenhaus. Via Instagram verkündete seine Tochter den Tod des 82-Jährigen: "Alles, was wir sind, verdanken wir dir. Wir lieben dich auf ewig. Ruhe in Frieden!" Im Netz verabschiedeten sich auch seine Kollegen von ihm. Unter anderem Cristiano Ronaldo (37), Wayne Rooney (37) und auch der deutsche Torwart Manuel Neuer (36) bekundeten ihre Trauer.

