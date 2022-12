Christoph Daum hat Krebs: So erfuhr Reiner Calmund davon

Reiner Calmund (74) erinnert sich an das Gespräch zurück. Die Manager-Legende und den Bayer-Leverkusen-Trainer Christoph Daum (69) verbindet eine enge Freundschaft. Vor Kurzem gab Christoph öffentlich bekannt, dass er an Krebs erkrankt sei und sich deswegen etwas zurückziehen wolle. Seinem Freund Reiner hatte er schon einige Zeit vorher davon berichtet. Jetzt erzählte der Brühler, wie er von der Krebserkrankung seines Freundes erfahren hat.

"Er hat es mir bei einem Stück Kuchen Anfang Herbst in seinem wunderschönen Garten erzählt", erinnerte sich Reiner in einem Bild-Interview an das Gespräch mit Christoph zurück. Sie wären vorher noch gemeinsam unterwegs gewesen, da habe sich der Fußballtrainer nichts anmerken lassen. "Als er mir dann plötzlich sagte, was los ist, war ich schockiert", erklärte er. Reiner würde Christoph schon so lange kennen und daher wissen, dass der diese Krankheit besiegen werde – weil er ein Kämpfer sei.

Um seine eigene Gesundheit zu schützen, hat sich der Vater von sechs Kindern einer Magenbypass-OP unterzogen. Das führte dazu, dass Reiner im vergangenen Jahr sage und schreibe 90 Kilogramm abgenommen hat. Auf den Bildern nach seinem Gewichtsverlust war er kaum wiederzuerkennen.

Getty Images Reiner Calmund im November 2021 beim RTL Spendenmarathon in Hürth

Getty Images Christoph Daum im Mai 2022 in Berlin

Instagram / rcalmund Reiner Calmund, ehemaliger Fußballfunktionär

