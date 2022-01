Reiner Calmund (73) ist sichtlich stolz auf seine Erfolge! Der ehemalige Fußballfunktionär hat eine beachtliche körperliche Veränderung hinter sich: Nach einer Magenbypass-OP hat der Familienvater in den vergangenen Monaten nämlich sage und schreibe 90 Kilogramm abgenommen – und sein Körpergewicht von ursprünglich 180 Kilogramm damit halbiert. Jetzt verdeutlichte er seinen Fans noch einmal, wie sehr er sich verändert hat: Calli präsentierte seinen schlanken Körper auf einem neuen Urlaubsfoto!

Auf seinem Instagram-Profil teilte Reiner jetzt einen neuen Schnappschuss aus seinem Urlaub in Thailand – und darauf kommt seine schlanke Linie besonders gut zur Geltung: Auf dem Foto setzt der 73-Jährige seinen großen Abnehmerfolg unmittelbar vor dem traumhaften Sandstrand in einem lässigen Urlaubslook in Szene. Calli trägt ein weit geschnittenes Poloshirt, Shorts und eine Cap.

Reiners neues Foto löste bei seiner Community große Bewunderung aus – in der Kommentarspalte schwärmten zahlreiche Fans von der großen körperlichen Veränderung des Ex-Fußballfunktionärs. "Reiner Schmalmund", "Unglaublich, ich muss immer zweimal hinschauen, ob Sie es wirklich sind" oder auch "Topleistung" kommentierten beispielsweise drei Nutzer das Posting.

Twitter / Calmund Reiner Calmund, ehemaliger Fußballfunktionär

Getty Images Reiner Calmund im November 2021 beim RTL Spendenmarathon in Hürth

Krick, Jens / ActionPress Reiner Calmund im August 2021

