Gemeinsamer Sohn: So läuft es bei Eva Benetatou und Ex Chris

Ist der Rosenkrieg inzwischen beigelegt? Im vergangenen Jahr sorgte die Trennung von Eva Benetatou (30) und Chris Broy (33) für viele Schlagzeilen. Noch vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes George Angelos zerbrach die Beziehung der ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer. Seither teilten sie immer wieder im Netz gegeneinander aus. Doch verstehen sich die beiden Influencer inzwischen besser? Eva verriet nun, wie das Verhältnis zu ihrem Ex Chris derzeit ist.

Im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story beantwortete die 30-Jährige ihren Fans die Frage, wie ihre Beziehung zum Vater ihres Sohnes ist. "Wir funktionieren als Eltern sehr gut und können auch miteinander lachen und an einem Tisch gemeinsam mit unserem Sohn sitzen und essen", teilte die Reality-TV-Bekanntheit mit und zeigte sich mit der Situation zufrieden. "Darauf kommt es mir an und das klappt", äußerte Eva.

Wie Chris vor wenigen Monaten bei "The Real Life - #nofilter" erzählt hatte, würden sie sich jedoch nur für ihren gemeinsamen Nachwuchs zusammenraufen. "Wir haben kein freundschaftliches Verhältnis, wenn George nicht da wäre, hätten wir überhaupt keinen Kontakt", hatte er in der Show klargestellt.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Instagram / chris_broy Chris Broy im August 2022

