Im Vorbereitungswahn: Gina Rodriguez fiebert Geburt entgegen

Gina Rodriguez (38) möchte offenbar nichts dem Zufall überlassen. Ende Juli sorgte die Schauspielerin für eine große Überraschung. Anlässlich ihres 38. Geburtstags gab die "Jane The Virgin"-Darstellerin bekannt, dass sie und ihr Partner Joe LoCicero ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Stolz präsentiert der Serienstar seither seine wachsende Babykugel im Netz. Die Geburt kann sie kaum noch erwarten. Wie Gina jetzt verriet, stecke sie bereits mitten in den Vorbereitungen für die Ankunft ihres Kindes.

"Ich habe das Gefühl, 72 verschiedene Kurse zu besuchen, von bewusster Elternschaft über Hypnobirthing bis hin zu Doula-Kursen und pränatalem Yoga, um herauszufinden, wie ich mich am besten auf die Geburt vorbereiten kann", plauderte die 38-Jährige jetzt in einem Interview mit People aus. Doch der TV-Star sucht sich nicht nur Hilfe bei den Profis – Gina holt sich auch den ein oder anderen Tipp in ihrem Bekanntenkreis. "Ich hoffe, dass all die Leute, die es vor mir getan haben, mir etwas beibringen und mir helfen, wenn ich scheitere", betonte die Schauspielerin.

Auf die Hilfe ihres Gatten kann Gina jedenfalls zählen. Bereits im August verriet sie, dass ihr Liebster ihr bei der Entbindung zur Seite stehen möchte – und das als Geburtshelfer. Gegenüber Entertainment Tonight plauderte sie aus, dass Joe sich zur Doula ausbilden lässt. "Ich hoffe, dass er einfach da reingeht und unser Baby rausholt", scherzte die "Someone Great"-Darstellerin.

Instagram / hereisgina Gina Rodriguez, Dezember 2022

Instagram / hereisgina Gina Rodriguez im Oktober 2022

Getty Images Joe LoCicero und Gina Rodriguez im Dezember 2022 in Los Angeles

