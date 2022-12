Jahresrückblick: Sophie Turner teilt lustige Babybauch-Pics

Sophie Turner (26) blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück! Die Game of Thrones-Bekanntheit begrüßte im Juli gemeinsam mit ihrem Mann Joe Jonas (33) schon das zweite Kind auf der Welt: Ihre erste Tochter Willa durfte sich über eine Schwester freuen. Von der Schwangerschaft teilte die Schauspielerin allerdings nicht allzu viel Persönliches – bis jetzt. Nun zeigte Sophie in ihrem Jahresrückblick ein paar private Schnappschüsse!

Auf Instagram teilte die 26-Jährige ein paar Highlights aus ihrem Jahr. Darunter war unter anderem ein Schnappschuss aus dem Krankenhaus! Die hochschwangere Sophie liegt ungeschminkt in einem Bett und hält einen Daumen in die Luft. Auf einem anderen Bild macht sie ein Selfie, auf dem ihr praller Babybauch von unten zu sehen ist. "Was für ein Jahr, Freunde", schrieb sie zu der Bilderreihe.

Wie ihre zweite Tochter heißt, haben Sophie und Joe allerdings noch nicht verraten. "Sie werden ihren Namen verkünden, sobald sie sich bereit fühlen", erklärte kürzlich ein Insider gegenüber Us Weekly. Dieser plauderte außerdem aus, dass Töchterchen Willa sich schon prächtig mit dem Baby versteht!

Joe Jonas und die schwangere Sophie Turner

Sophie Turner mit ihrem Babybauch

Sophie Turner und Joe Jonas mit ihrer Tochter im Juli 2022

