Jamie Lynn Spears und Co-Stars sind zur "Familie geworden"

Jamie Lynn Spears (31) ist für ihre Kollegen dankbar! Seit einigen Monaten stehen die Schauspielerin und ihre Familie häufig in den Schlagzeilen: Nach dem Ende der jahrelangen Vormundschaft ihrer Schwester Britney Spears (41) hagelte es immer wieder neue Anschuldigungen und Vorwürfe. Die Geschwister sollen kein gutes Verhältnis zueinander haben. Dafür scheint sich Jamie umso besser mit ihren Co-Stars zu verstehen!

Die 31-Jährige erinnerte sich an die Dreharbeiten der kommenden Reality-Serie "Special Forces: World's Toughest Test" und an ihre Zeit am Set. "Jeder fühlte sich danach wie eine Familie. Man fühlte sich ab dem ersten Drehtag sofort verbunden", schwärmte Jamie im Interview mit Page Six. Zudem fügte sie hinzu: "Ich hätte das nicht durchstehen können ohne die Unterstützung all dieser tollen neuen Menschen in meinem Leben."

Wie Page Six berichtete, nahmen an der Show Spice Girls-Sängerin Mel (47) B., "Real Housewives of Atlanta"-Star Kenya Moore (51) und Ski-Olympiasieger Gus Kenworthy (31) teil. Die Kandidaten müssen sich in der Wüste von Jordanien verschiedenen Herausforderungen stellen, die den Standards des US-Militärs entsprechen.

Getty Images Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Getty Images Jamie Lynn Spears, Schwester von Britney Spears

Getty Images Kenya Moore, Realitystar

