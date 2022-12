Diss gegen Jamie Lynn? Britney Spears sorgt für Verwirrung

Britney Spears (41) sendet erneut fragwürdige Botschaften aus. Seit dem Ende der Vormundschaft ihres Vaters sorgt die Popsängerin für reichlichen Gesprächsstoff. Vor allem gegen ihre Schwester Jamie Lynn Spears (31) wetterte die "Toxic"-Interpretin regelmäßig im Netz. Doch bereits zu ihrem Geburtstag sorgte Britney für große Verwirrung, da sie Jamie liebe Worte widmete. Auch jetzt richtete sie sich wieder an ihre kleine Schwester – jedoch scheint es diesmal keine positive Nachricht für sie zu sein!

In einem bereits gelöschten Instagram-Post teilte die 41-Jährige ein Oben-ohne-Foto von sich zusammen mit einer fragwürdigen Botschaft an ihre Schwester. "Jamie Lynn, du musst mehr Selbstwertgefühl aufbauen, um meine Schwester zu sein", schrieb sie zu ihrem Bild. "Schau einfach nach oben, Süße. Erinnere dich daran, es ist nicht, was du siehst, sondern was du selbst in der Hand hast", fügte Britney hinzu. In ihrer Nachricht behauptete Britney, dass sie sich "nie von der Familie akzeptiert" gefühlt habe – auch nicht von Jamie. "Vergiss niemals, woher du kommst", forderte sie Jamie auf.

Zusätzlich machte Britney die heutige Technologie dafür verantwortlich, dass Jamie Lynns Wahrnehmung negativ beeinflusst wurde. "Wir schauen heute alle auf unsere Handys, um einen Sinn zu finden und uns mit diesem Ding namens Erde zu verbinden", so Britney und verwirrte damit erneut ihre Follower.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Instagram / britneyspears Britney Spears im September 2021

