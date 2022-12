Kein Trash mehr? Chethrin Schulze will neue Fernsehprojekte

Kehrt Chethrin Schulze (30) dem Reality-TV etwa doch nicht gänzlich den Rücken? In den vergangenen Jahren nahm die gebürtige Berlinerin an zahlreichen Shows teil. So suchte sie bei Love Island beispielsweise nach der großen Liebe oder war zuletzt bei Kampf der Realitystars zu sehen. Vor wenigen Monaten kündigte sie dann allerdings an, das Kapitel Trash-TV an den Nagel hängen zu wollen. Nun deutete Chethrin allerdings an, dass ihr Fernseh-Aus nicht ewig andauern könnte.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Blondine nun zu Wort und teilte anlässlich des Jahreswechsels einige Gedanken über ihre Zukunftspläne. Dabei kam die Influencerin auch auf ihre Trash-Rente zu sprechen. "Ihr wisst ja, [...] dass ich meine Trash-TV-Karriere an den Nagel gehängt habe und gesagt habe, ich werde kein Trash mehr machen'", begann Chethrin zu erzählen. Trotzdem würden sie immer wieder TV-Anfragen erreichen, bei denen sie teilweise unsicher sei, ob sie in die Reality-Schublade fallen. "Ich denke dann immer so, das eine oder andere wäre eigentlich ganz cool", fuhr sie fort.

"Mir fehlt schon das Fernsehen", gestand sie im Anschluss dann offen. Sie habe im Laufe des Jahres zwar viel abgesagt, verspüre aber die Lust auf ein neues Format. "Mit dem richtigen Cast macht es ja auch dementsprechend Spaß!", versicherte Chethrin abschließend. Ihren Worten wolle sie aber auch weiterhin treu bleiben.

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Urlaub auf Marbella

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de