Luca Hänni und Christina Luft haben seit Jahren Stalkerin!

Luca Hänni (28) und Christina Luft (32) wissen sich wohl kaum noch zu helfen. Der einstige DSDS-Gewinner und die Profitänzerin lernten sich 2020 bei Let's Dance kennen und lieben. Seitdem halten die beiden ihre Fans über ihr gemeinsames Leben auf dem Laufenden, so verkündeten sie zum Beispiel im vergangenen Sommer, stolze Hausbesitzer zu sein. Für ihr Leben scheint sich jemand aber extrem zu interessieren: Luca und Christina haben schon seit Jahren eine Stalkerin!

Auf Instagram teilte der Sänger nun ein Statement, in dem er seine Fans über ein wichtiges Anliegen aufklärte: "Leider hat eine gewisse Frau Z. in letzter Zeit wohl nichts anderes zu tun, als uns tagtäglich zu belästigen." Die Person gehe sogar so weit, dass sie das verlobte Paar bei Werbepartnern schlecht mache, Lügen verbreite und sie fast täglich verfolge. "Diese Angelegenheit ist keinesfalls lustig und absolut ernst zu nehmen, wir und auch unsere Familien fühlen sich immer unwohler", stellte der gebürtige Schweizer klar.

Das soll bereits seit geraumer Zeit so gehen! "Ich, beziehungsweise nun auch Christina, kämpfen seit Jahren dagegen mit Polizei, Anwälten etc. an", erklärte Luca und verriet auch den Grund, warum er davon erst jetzt berichtete: "Da sich die Situation einfach nicht verbessert, bleibt uns nichts anderes übrig, als euch alle da draußen auf diesem Weg zu informieren, was eigentlich nie unser Ziel war." Zusätzlich riefen sie dazu auf, sich bei Nachrichten von der Person oder Beobachtungen bei ihm oder der Polizei zu melden.

Anzeige

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni im September 2021

Anzeige

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft im August 2022

Anzeige

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de