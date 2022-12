Mit altem Song: Paris Hilton kehrt ins Musikgeschäft zurück

Paris Hilton (41) macht wieder Musik. Das Model ist eigentlich dafür bekannt, dass sie die Erbin eines der größten Hotelunternehmen der Welt ist. Dadurch führte sie ein echtes Jetset-Leben und wurde zum It-Girl. In der Vergangenheit versuchte die Blondine sich nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Sängerin. Und das scheint sie jetzt wieder aufleben lassen zu wollen: Paris veröffentlicht einen neuen Song.

Paris kündigte in den vergangenen Tagen große Neuigkeiten an und lässt nun die Bombe platzen: Sie legte ihren Kultsong "Stars Are Blind" neu auf. Der wurde bereits 2006 produziert und kommt jetzt in einer brandneuen Version wieder heraus. Für den Remix hatte sie sich mit dem Musikproduzenten und Songwriter Fernando Garibay zusammengetan. "Das Lied bedeutet mir so viel. Es fühlte sich richtig an, 2022 mit einer aufgefrischten Version abzuschließen", schreibt die 42-Jährige bei Instagram. Außerdem verrät sie, dass es wohl nicht bei dem einem Lied bleiben wird. Sie habe noch Pläne für noch mehr Musik im kommenden Jahr.

Von ihrem früheren Leben als glitzerndes It-Girl ist mittlerweile nicht mehr viel zu spüren, sie wurde im Laufe der Jahre wohl etwas ruhiger. Ende 2021 heiratete sie ihren Partner Carter Reum und ist seitdem überglücklich. Jetzt steht auch das Thema Nachwuchs im Raum. Dafür sorgte Paris schon vor: Sie ließ einige ihrer Einzellen einfrieren.

Getty Images Paris Hilton im Juni 2022

Getty Images Paris Hilton bei der Versace-Modenschau auf der Mailänder Fashion Week 2022

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum im September 2021

