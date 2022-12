Selten: Salma Hayek teilt Einblicke aus ihrem Familienurlaub

Salma Hayek (56) gibt seltene Einblicke in ihren Familienurlaub! Die Schauspielerin ist schon seit 2009 mit ihrem Mann François-Henri Pinault verheiratet. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Valentina Paloma. Mit seiner ersten Frau bekam der Manager zwei weitere Kinder: François und Mathilde. Außerdem hat er einen weiteren Sohn Augustin James. Bis auf einige Ausnahmen hält sich Salma mit Bildern ihrer Familie bedeckt – doch nun teilte sie einen süßen Schnappschuss.

Auf Instagram teilte die 56-Jährige ein Foto aus ihrem Winterurlaub mit ihrer Tochter und ihren beiden Stiefsöhnen. Auf dem Bild posieren die vier in einer Gondel mit Blick auf die atemberaubenden Berge und Städte am Hang. Die Hollywood-Beauty zeigte sich in ihrem Skianzug mit frischem Gesicht. Die restlichen Familienmitglieder waren genauso wie die "Kindsköpfe"-Darstellerin kuschelig eingepackt und für die Skipiste gewappnet. "Auf der Suche nach Schnee", betitelte Salma das Foto.

Ihre Fans waren begeistert von dem raren Einblick. "Wunderschön", kommentierte ein Fan unter ihrem Beitrag. Andere Follower teilten ihre Gedanken darüber, wohin die Gruppe für einen schneereichen Tag am besten hingehen könnte.

Getty Images Salma Hayek im Januar 2020

ActionPress Salma Hayek, Schauspielerin

Getty Images Salma Hayek, Schauspieler

