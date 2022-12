Vor Trennung: Chelsea Handler und Jo sprachen über Hochzeit

Chelsea Handler (47) und Jo Koy (51) hatten offenbar große Zukunftspläne. Im Juli dieses Jahres plauderten Insider aus, dass die beiden Komiker nach rund einem Jahr Beziehung wieder getrennte Wege gehen. Das bestätigte die TV-Bekanntheit nur wenige Tage später und verriet zudem die Gründe für das Liebes-Aus: So habe sie sich für Jo zu sehr verbogen. Dennoch schien die Beziehung der beiden ziemlich ernst zu sein: Wie Chelsea nun verriet, sprachen sie vor der Trennung noch über eine mögliche Hochzeit!

"Ich bin nicht so wild darauf zu heiraten, aber ich war offen für die Idee und wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, weil es ihm wichtig war", erzählte die 47-Jährige in Brooke Shields (57) Podcast "Now What?". Doch kurz vor dem Liebes-Aus sei der US-Amerikanerin bewusst geworden, dass sie das nicht will und Jo nicht der Richtige für sie ist.

Zudem plauderte Chelsea aus, dass sie den Trennungsschmerz offenbar überwunden hat. Die Komikerin sei nun wieder bereit, Männer kennenzulernen. "Ich will eine Beziehung. Es ist ok für mich, zuzugeben, dass ich jetzt so viel gelernt habe und gewachsen bin, dass ich einen Vorgeschmack darauf bekommen habe, wie sich diese Zweisamkeit anfühlt und ich will es wieder", betonte der TV-Star.

Instagram / chelseahandler Jo Koy und Chelsea Handler, 2021

Instagram / chelseahandler Chelsea Handler und Jo Koy im Mai, 2022

Getty Images Chelsea Handler, Komikerin

