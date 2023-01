"Tut weh": Drew Barrymore wurde von einem Date geghostet!

Drew Barrymore (47) plaudert über ihr Dating-Leben! 2012 heiratete die Schauspielerin den Künstler Will Kopelman. Rund vier Jahre nach dem Jawort folgte jedoch die Scheidung der beiden. Seitdem ist die "50 First Dates"-Darstellerin nach einer längeren Zeit als Single wieder am Daten. Doch die Bekanntheit scheint bei Verabredungen mit den gleichen Fallstricken konfrontiert zu sein, wie alle anderen auch. Drew wurde von einem Date geghostet!

Im Interview mit People sprach die 47-Jährige über ihre nicht so schönen Erlebnisse beim Daten. "Ghosting tut weh", sagt sie. Drew fuhr fort: "Ich kann jeden verstehen, dem das passiert ist. Es ist so seltsam, dass sich jemand so verhält." Doch die zweifache Mama soll sich an manchen Abenden auch lieber zurückziehen wollen. "Ich hatte schon Verabredungen, bei denen ich dachte: Oh mein Gott, warum habe ich zu einem Abendessen ja gesagt?", gab sie zu. Ihr Berühmtheitsstatus scheint dazu noch ein Hindernis für sie zu sein: "Ich werde nicht oft nach einem Date gefragt."

Der Star scheint außerdem auch nicht auf der Suche nach einer schnellen Nummer zu sein: "Ich möchte niemanden treffen, um mit ihm Sex zu haben. Ich bin froh, wenn ich ein Date habe und jemanden kennenlernen kann", betonte Drew. Erst vor wenigen Monaten gab sie preis, dass sie seit sechs Jahren keinen Sex mehr hatte.

Getty Images Drew Barrymore, US-amerikanische Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore im Juni 2022

