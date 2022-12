59. Geburtstag: Brad Pitt feiert Party mit Ines De Ramon!

Bei Brad Pitt (59) und Ines De Ramon scheint es nun ernst zu werden! Seit einigen Wochen kursieren Gerüchte einer angeblichen Romanze zwischen dem Hollywoodstar und der Schmuckdesignerin. Insider berichteten bereits, dass sich eine ernsthafte Beziehung zwischen den beiden entwickelt habe. Nun scheint der Schauspieler den nächsten Schritt mit seiner angeblich Neuen zu wagen: Anlässlich seines Geburtstages erschien er in Begleitung von Ines!

Am Wochenende feierte der Superstar seinen 59. Geburtstag in Hollywood. Der Bullet Train-Darsteller und die Ex von Paul Wesley (40) wurden gesichtet, wie sie gemeinsam aus einem Auto ausstiegen. Die Fotos, die People vorliegen, zeigen Brad in einem grauen Hemd und einer passenden Hose gekleidet. Währenddessen trug Ines einen hellbraunen Mantel mit weißem Pelzfutter.

Laut einer Quelle soll Ines Brad auch auf die Afterparty für seinen neuen Film "Babylon" begleitet haben. Ein Insider sagte, dass er "eindeutig sehr in sie verliebt ist, da er sie zu seiner Premiere mitgebracht hat". Dort sollen zusätzlich mehrere Augenzeugen die beiden Arm in Arm gesehen haben.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt im Mai 2019

Getty Images Brad Pitt auf der "Babylon"-Premiere im Dezember 2022

