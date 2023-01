Fans aufgepasst: Erste Infos zum "Bridgerton"-Prequel!

Bridgerton-Fans können sich freuen! Die Netflix-Erfolgsserie begeisterte mit den Liebesgeschichten einer englischen Adelsfamilie im 19. Jahrhundert die Zuschauer. Während sich in der ersten Staffel alles um Daphne, die älteste Tochter der Bridgerton-Familie, dreht, geht es in der darauffolgenden um den ältesten Sohn Anthony. Beide finden ihre wahre Liebe und heiraten, während Lady Whistledown die Londoner High Society mit dem neuesten Klatsch und Tratsch vom Heiratsmarkt auf dem Laufenden hält. Bald wird es ein Prequel der Serie geben, zu dem nun die ersten Infos und Bilder veröffentlicht wurden!

Wie Netflix verkündete, soll die dritte Staffel vorerst noch nicht an den Start gehen – dafür dürfen sich die Serien-Fans über das Prequel "Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" freuen: Erzählt wird die Liebesgeschichte der jungen Queen Charlotte – die von India Ria Amarteifio verkörpert wird – und König George. Aber nicht nur sie spielt eine große Rolle, sondern auch ihre Freundin Lady Danbury ist wieder mit dabei – sie wird ebenfalls in einer jüngeren Version, gespielt von Arsema Thomas, zu sehen sein. Ob es eine ähnliche Erzählerin in Form einer Lady Whistledown geben wird, ist bisher noch unklar.

Mit dem Prequel wird den Fans das Warten auf Staffel drei versüßt: Die zweite Staffel ist im März 2022 erschienen, weshalb die Zuschauer schon sehnlichst auf die dritte Season des Historiendramas hoffen. Voraussichtlich müssen sich die Fans noch eine Weile gedulden, denn vor kommendem Herbst soll es keine Fortsetzung geben.

Anzeige

Liam Daniel/Netflix Die Familie Bridgerton in der Serie "Bridgerton"

Anzeige

Netflix Arsema Thomas als Lady Danbury in "Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte"

Anzeige

LIAM DANIEL/NETFLIX Ruth Gemmell, Adjoa Andoh und Golda Rosheuvel in "Bridgerton"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de