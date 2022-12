Neuer Hinweis: Geht etwas bei Gigi Birofio und Dana Feist?

Haben sich die beiden jetzt selbst enttarnt? In diesem Jahr nahm Gigi Birofio mit seiner jetzigen Ex-Freundin Michelle Daniaux bei Temptation Island V.I.P. teil. Ihre Beziehung hat diesen Treuetest nicht bestanden und beide gingen solo aus der Show raus. In diesem Monat hat Gigi Birofio sich in einem Interview zur neuen Dschungelcamp-Staffel verplappert, dass er mittlerweile aber wieder in festen Händen ist – vermutet wurde, dass es sich um Influencerin Dana Feist handelt. Jetzt tauchte ein neuer Hinweis auf, der diese Vermutungen bestätigen könnte.

In ihrer Instagram-Story postete Dana am Freitag ein Bild, bei dem sie sich an einen offensichtlichen Männerarm kuschelt. Doch Moment – diese Tattoos auf dem Arm kommen uns doch bekannt vor? Ein künstlerischer Schriftzug lässt darauf deuten, dass es sich eindeutig um Gigis Arm handeln muss. Geschickter weise verdeckte Dana zwar einen Teil des Oberarms, sodass die Tätowierung deutlich schwieriger zu erkennen war. Zuvor sollen sie wohl gemeinsam auf einem Date gewesen sein – bei einem romantischen Abendessen bei Burger King.

Geäußert haben sich die beiden zu den Gerüchten bis jetzt noch nicht. Ob das ein heimliches Zugeständnis ist? Zumindest scheinen Dana und Gigi viel Zeit miteinander zu verbringen. Am Freitagabend waren sie gemeinsam mit einer größeren Freundesgruppe bei einem Italiener essen.

Instagram / missfeist Dana Feist im Dezember 2022

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio im Mai 2021

RTL / Markus Hertrich Dana, "Are You the One?"-Kandidatin

