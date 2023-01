Nach "Love Island": Bianca Balintffy ist wieder vergeben!

Love Is In The Air! Bianca Balintffy hatte im vergangenen Jahr im Reality-TV-Format Love Island nach der ganz großen Liebe gesucht. Obwohl die Chemie mit ihrem damaligen Couple-Partner Paco Hrb auf Anhieb passte, wurde im Anschluss an den Sieg der Show nichts aus den beiden. Die Liaison scheint Bianca aber mittlerweile vergessen zu haben, denn: Sie ist endlich neu vergeben!

Auf Instagram teilte die Brünette nun eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie mit einem neuen Mann an ihrer Seite für die Kamera posiert. Innig tauschen sie zärtliche Küsse aus, er packt die Beauty an ihren Hüften und beide strahlen um die Wette. "Mein ewiger Neujahrskuss", schrieb die Fernsehbekanntheit dazu. Das Gesicht ihres Partners hielt sie aber weitestgehend verborgen. Auch gab sie nicht preis, um wen es sich handelt.

Anfang des Jahres hatte Bianca ihrer Community auf Instagram verraten, dass sie die große Liebe vor ihrer Teilnahme bei "Love Island" bei Der Bachelor finden wollte. "Kleiner Funfact: Ich hatte mich vor ein paar Jahren mal beim Bachelor beworben", schrieb sie und berichtete dann etwas enttäuschend: "Die haben sich nicht einmal zurückgemeldet."

