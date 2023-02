Too much? "Love Island"-Bianca teilt wildes Knutsch-Video

Bianca Balintffy ist total verliebt! Die Beauty versuchte im Jahr 2021 ihren persönlichen Mister Right auf Love Island zu finden. Zwar begann sie in der Show eine vielversprechende Liaison mit Paco Hrb – doch nach dem Finale wurde nichts aus den beiden. Anfang Januar gab die Influencerin preis, dass sie wieder vergeben ist. Jetzt postete Bianca ein wildes Knutsch-Video und spaltete damit die Meinungen ihrer Fans!

Auf Instagram postete Bianca ein Video, wie sie mit ihrem Freund in einem Pool heftig knutscht. Ihr Partner greift der TV-Bekanntheit beherzt an den Popo und zieht sie an sich, während sie ihre Arme um ihn gelegt hat. Zu dem Video schrieb sie: "Mit dir will ich überall sein." Bei dem aufreizenden Clip blieb vielen Fans die Spucke weg. "Ihr seid so sexy zusammen", schwärmte ein User.

Anderen war der erotische Clip dann doch etwas zu viel. "Ich würde auch auf keinen Fall so was als Video posten – vor allem schauen die Eltern ja auch, was man so postet", äußerte ein Fan Bedenken. Andere User meinten sogar erkannt zu haben, dass Biancas Freund eine Erektion hat.

Instagram / bianca_bltffy Bianca Balintffy mit ihrem Freund

Instagram / bianca_bltffy Bianca Balintffy und ihr Freund

Instagram / bianca_bltffy Bianca Balintffy, "Love Island"-Gewinnerin 2021

