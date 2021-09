Bianca Balintffy gibt ein ehrliches Lebens-Update. Seit ihrer Love Island-Teilnahme im vergangenen Frühjahr lässt die Rheinbergerin ihre mittlerweile 177.000 Follower an ihrem Leben teilhaben. Seit einigen Wochen ist es jedoch ungewohnt still auf Biancas Profil, ihr letztes Foto veröffentlichte sie vor über einem Monat. Und das hat einen traurigen Grund, wie sie nun verrät: Die "Love Island"-Siegerin hat schlimmen Liebeskummer.

"Ich hatte nicht die Kraft, eine Story zu machen, denn die letzten Wochen waren ein bisschen schwierig für mich. Ich will einfach ehrlich sein, ich habe dick Liebeskummer und der geht einfach nicht weg", beginnt das Reality-TV-Sternchen in seiner Instagram-Story zu erzählen. Bianca sei durchgehend übel, sie könne nichts essen und fühle sich komplett unwohl mit ihrem Aussehen. "Das macht mich traurig, weil ich vorher so nicht war", erzählt sie mit tränenerstickter Stimme.

Die Beauty wolle zwar stark sein und nach vorn blicken, gibt aber zu, dass ihr das aktuell sehr schwerfällt. "Ich bin auch so müde und kraftlos und das Schlimmste ist, wenn ich nachts schlafen will, egal was ich mache, ich habe so kranke Albträume. Diese Albträume machen mich verrückt", schildert Bianca.

Instagram / bianca_bltffy Bianca Balintffy im Juli 2021

Instagram / bianca_bltffy Bianca Balintffy, "Love Island"-Gewinnerin 2021

Instagram / bianca_bltffy Bianca Balintffy, Ex-"Love Island"-Kandidatin 2021

