"Neuanfänge": Boris Becker startet hoffnungsvoll ins Jahr

Boris Becker (55) ist bereit für das neue Jahr. Im vergangenen April war der einstige Wimbledon-Champion aufgrund von Insolvenzverschleppung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Vor wenigen Woche wurde der Ex-Tennisprofi vorzeitig aus der Haft entlassen. Seine neu gewonnene Freiheit verbringt der 55-Jährige auf der Insel São Tomé. Von dort aus meldet er sich nun zum Jahreswechsel bei seinen Fans. So hoffnungsvoll blickt Boris in das neue Jahr.

Auf Instagram hat der vierfache Vater ein Video von sich aus seinem Urlaub gepostet. Dort steht er direkt vor einem malerischen Wasserfall. Dabei hat der Sportler beide Handflächen betend zusammengeführt und hält sie mit geschlossenen Augen vor seiner Brust. Unter dem Clip schreibt Boris voller Zuversicht: "Neuanfänge."

Auch an Silvester hat sich der Ex-Tennisprofi bei seinen Fans gemeldet und das Jahr 2022 noch einmal reflektiert. "Am letzten Tag des Jahres möchte ich ein paar Worte an meine Liebsten, die Leute, die mich respektieren und in der schwierigsten Zeit meines Lebens hinter mir standen, sagen: Es ist geschafft. Ich bin lebend da raus gekommen. Ich bin stärker", sagte er.

Boris Becker im Januar 2018

Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

Boris Becker, Dezember 2003

