Neue BFFs? Chris Töpperwiens Frau lernte seine Ex kennen

Chris Töpperwien (48) besteht auf den Kontakt zu seiner Ex Magdalèna Kalley! Der Goodbye Deutschland-Star und die Blondine sind sechs Jahre lang ein Paar gewesen, vier davon sogar verheiratet. Doch 2018 trennten sich die USA-Auswanderer. Heute hat der Reality-TV-Star die große Liebe in seine Frau Nicole gefunden, mit der er vor wenigen Tagen einen kleinen Jungen namens Lino auf der Welt begrüßen durfte. Den hat auch seine Ex bereits kennenlernen dürfen. Doch wie verlief eigentlich deren erstes Aufeinandertreffen mit Chris' neuer Frau?

Bei Goodbye Deutschland plaudert die Verflossene des Gastronomen, die mittlerweile auch einen neuen Partner an ihrer Seite hat, aus: "Mein Mann hat mich gefragt: 'Warum will Chris, dass du jetzt seine neue Frau kennenlernst?' Wir haben ja keine Kinder zusammen [...] Ich hoffe, dass sie das ok findet." Umgekehrt käme es für Chris aber nicht infrage, einen Ex seiner Partnerin zu treffen: "Ich könnte das nicht akzeptieren. Es ist total unfair von mir. Das ist auch total egoistisch von mir." Er sei sich jedoch sicher, dass Magey und Nicole gute Freundinnen werden könnten: "Ich glaube, das ist gut für beide Seiten, weil Magey ja hier auch nicht so viele Freunde hat."

Nicole jedenfalls sei mit den Treffen des frischgebackenen Vaters und seiner Ex einverstanden. "Die beiden haben halt einen ähnlichen Humor", stellte sie fest. Aber auch sie könne sich vorstellen, weiterhin Kontakt zu ihr zu pflegen: "Ich wüsste eigentlich nicht, was dagegen spricht, dass Magey meine Freundin werden kann. Sie ist nett, sie ist offen..."

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien und seine Partnerin mit ihrem Baby, Dezember 2022

Instagram / chris.toepperwien Nicole und Chris Töpperwien im Juni 2022

Instagram / chris.toepperwien Chris und Nicole Töpperwien um Juni 2022

