Ultraheiß: Lottie Moss posiert splitterfasernackt am Pool

Lottie Moss (24) wickelt ihre Community ein weiteres Mal um den Finger! Seit mittlerweile zwei Jahren ist die kleine Schwester von Kate Moss (48) nun schon auf der Erotik-Plattform OnlyFans aktiv. Dort postet sie nicht nur heiße Bilder von sich, sondern soll zwischenzeitlich sogar ihre getragene Unterwäsche verkauft haben. Doch auch auf ihren anderen Social-Media-Accounts präsentiert sich das Model immer wieder sexy. Nun heizte Lottie ihres Fans erneut mit freizügigen Schnappschüssen ein.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 24-Jährige nun einige Aufnahmen, auf denen sie sich megasexy präsentiert. Komplett nackt posiert sie an einem Pool, während sie sich sinnlich durch die Haare fährt. Dabei kommen die Tattoos der Beauty bestens zur Geltung. "Stell dir vor, du beobachtest mich dabei, wie ich schwimmen gehe", schrieb Lottie vielsagend unter ihrem Post. Bei den Followern der Britin kamen die Fotos gut an. So schrieben zahlreiche User, dass sie einfach nur umwerfend aussehe. "Tolle Aussicht" oder: "Du bist so schön", lauteten nur einige Kommentare.

Auf ihrem OnlyFans-Account gewährt die Influencerin sogar noch intimere Einblicke in ihren Alltag. Und das scheint sich wirklich auszuzahlen. Wie The Sun vor wenigen Tagen berichtete, soll Lottie im vergangenen Jahr sage und schreibe eine Million Pfund, also umgerechnet rund 1.128.880 Euro, mit ihren freizügigen Aufnahmen verdient haben.

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss im Dezember 2022

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Influencerin

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, OnlyFans-Star

