Viele Auf und Abs: Anna Iffländer und Micha sind getrennt

Liebes-Aus bei Anna Iffländer und ihrem Micha Schüler (25)! Die beiden Realitystars hatten sich in der vergangenen Staffel von Are You The One? kennen und lieben gelernt. Erst vor wenigen Wochen teilten sie noch glückliche gemeinsame Bilder mit ihren Fans und wollten so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen. Doch kürzlich machten auch Gerüchte um eine Trennung die Runde. Die wurden nun bestätigt. Anna und Micha sind kein Paar mehr!

"Ja, die Gerüchte sind wahr! Micha und ich haben uns vor Weihnachten getrennt", bestätigt die Blondine in ihrer Story auf Instagram. Dabei erklärt sie auch, weswegen sie sich so viel Zeit gelassen haben, um ihre Follower mit dieser Nachricht auf den neusten Stand zu bringen. "Wir wollten uns beide erst mal ein paar Wochen Zeit nehmen, um dies selbst zu verarbeiten und um uns ganz sicher zu sein, dass es ein Wir so nicht mehr geben wird", stellt Anna klar. Auf ein Hin und Her habe sie nämlich keine Lust gehabt.

Erst Ende November war Micha von seiner Liebsten noch ganz hin und weg gewesen. "Guckt sie euch an: Mir gefällt einfach alles. Besonders aber ihre blauen Augen, ihr Lächeln und ihre ab und zu verpeilte Art", machte der Realitystar seine Liebe deutlich.

Instagram / annaiff Micha Schüler und Anna Iffländer, "Are You The One?"-Kandidaten

Instagram / micha_schue Micha Schüler und Anna Iffländer im November 2022

Instagram / annaiff Anna Iffländer und Micha Schüler, TV-Bekanntheiten

