Süß: Anna Iffländer und Micha sehen sich so oft wie möglich

Wie läuft es im Moment eigentlich bei Anna Iffländer und Micha Schüler (25)? Die beiden Reality-Stars lernten sich in der vergangenen Staffel von Are You The One? kennen und lieben. Obwohl die zwei beim großen Wiedersehen noch versicherten, kein Liebespaar zu sein, machten sie nur wenige Wochen später ihre romantische Beziehung öffentlich. Nun verriet Anna, dass sie und ihr Micha aktuell so oft wie nur möglich Zeit miteinander verbringen.

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 26-Jährige nun jede Menge Fragen aus ihrer Community. Dabei interessierten sich die Fans natürlich auch brennend dafür, wie es zwischen Anna und Micha aktuell läuft. Ein Abonnent fragte beispielsweise, wie häufig sich die beiden Turteltauben im Moment zu Gesicht bekommen: "So oft wie möglich", begann die ehemalige Love Island-Kandidatin zu erzählen. Für das Paar bedeute das meistens so drei bis vier Tage in der Woche. "Dann gibt es für uns die anderen Tage eine kleine Auszeit", berichtete sie im Anschluss.

Wie glücklich die beiden Influencer miteinander sind, machten Anna und Micha erst vor einigen Tagen deutlich. So verriet der 25-Jährige, dass er von Anna immer noch hin und weg sei. "Guckt sie euch an: Mir gefällt einfach alles. Besonders aber ihre blauen Augen, ihr Lächeln und ihre ab und zu verpeilte Art", offenbarte Micha seinen Followern. Auch seine Liebe habe er ihr bereits gestanden.

Instagram / annaiff Micha Schüler und Anna Iffländer im Oktober 2022

Instagram / micha_schue Anna Iffländer und Micha Schüler, ehemalige "Are You The One –Realitystars in Love"-Kandidaten

Instagram / annaiff Micha Schueler und Anna Iffländer, "Are You The One?"-Kandidaten 2022

