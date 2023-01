Deshalb machte Franziska Temme Alex-Turtelei öffentlich!

Franziska Temme (27) spricht Klartext! Ende Dezember hatte die Bachelor-Beauty publik gemacht, dass sie mit Alexander Golz (26) beim Karneval geturtelt hatte – und das, obwohl der Reality-TV-Star seit dem Bachelor in Paradise-Finale eigentlich mit Yasmin Vogt (24) zusammen ist. Nur wenige Tage nach dem Statement der Influencerin gab das Kuppelshow-Pärchen seine Trennung bekannt. Doch warum entschied sich Franzi eigentlich dazu, das Ganze öffentlich zu machen? Darüber sprach sie jetzt!

"Mir ging es tatsächlich nur darum, darauf hinzuweisen, was für ein Schauspiel Yve und Alex tagtäglich den Zuschauern von 'Bachelor in Paradise' liefern", erklärte die 27-Jährige ihr Verhalten nun im Rahmen einer Instagram-Fragerunde. Dass der Blondschopf nach ihren Vorwürfen selbst in einem Statement eingeräumt hatte, die Beziehung mit Yasmin nur zu faken, rechne Franzi ihm aber hoch an: "Wenigstens hatte Alex die Eier, seinen Fehler zuzugeben."

Erst vor wenigen Tagen hatte sich der Hottie selbst bei seinen Fans auf Instagram zu Wort gemeldet und Reue gezeigt. "Dass wir uns beim Wiedersehen mit Frauke Ludowig (58) hingesetzt haben und gesagt haben, dass wir zusammen sind, war schlicht und ergreifend gelogen", meinte Alex und fügte hinzu: "Das tut mir unfassbar leid."

Instagram / ziskat Franziska Temme, Ex-Bachelor-Girl

Bachelor in Paradise, RTL+ Alexander Golz und Yasmin Vogt beim "Bachelor in Paradise"-Finale

Instagram / lifegolz Alexander Golz, Reality-TV-Star

