Justin Long macht Kate Bosworth Liebeserklärung zum 40.

Justin Long (44) kommt aus dem Schwärmen von Kate Bosworth (40) gar nicht mehr heraus! Nachdem es mehrere Monate lang Gerüchte gegeben hatte, dass die beiden Schauspieler ein Paar sind, machten sie ihre Beziehung im Mai des vergangenen Jahres offiziell. Wie glücklich die beiden miteinander sind, zeigen sie auch immer wieder auf Social Media. Anlässlich Kates 40. Geburtstags widmete Justin ihr nun besonders liebevolle Worte.

Auf Instagram teilte er eine Reihe von Fotos ihrer gemeinsamen Momente. "Sie ist 40. Sie ist auch der beste Teil meines Tages, jeden Tag – auch wenn wir nicht zusammen sind", schrieb er im Beitragstext. Kate bringe ihn zum Lachen und habe ein gutes Herz: "Sie sieht die Schönheit überall und in jedem. Sie dankt jedem – selbst wenn sie leidet, ist sie freundlich." Sie sei die stärkste Person, die er je gekannt habe. Außerdem schätze er seine Liebste dafür, dass sie sich immer für die Wahrheit einsetze: "Sie macht alles in meinem Leben besser – all meine Lieblingslieder und -filme, Urlaube und Sonnenuntergänge und chinesisches Essen. Sie strebt danach, besser zu werden, aber sie ist der beste Mensch, den ich kenne."

Doch auch Kate teilte ein paar rührende Zeilen: "Du bist meine Liebe und mein Licht, mein Ruhepol und mein Kick. Danke, dass du meine Hand hältst, wenn wir schlafen. Danke, dass du meine Schnürsenkel zubindest, wenn du bemerkst, dass sie offen sind", zählte die gebürtige Kalifornierin auf. Justin habe ihr gezeigt, was wahre Liebe bedeutet.

Anzeige

Instagram / justinlong Kate Bosworth und Justin Long, Filmstars

Anzeige

Instagram / justinlong Kate Bosworth und Justin Long

Anzeige

Instagram / justinlong Justin Long und Kate Bosworth, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de