Jetzt hat er es endlich ausgesprochen. Schon länger halten sich Gerüchte, dass es sich bei der Freundin von Justin Long (43) um Kate Bosworth (39) handelt. Obwohl die beiden häufiger zusammen gesehen wurden und sogar beim Knutschen erwischt worden sind, machten sie ihre Beziehung noch nicht offiziell – bis jetzt. Denn nun nannte Justin Kate zum allerersten Mal seine Freundin.

Im Podcast "Dear Chelsea" bestätigte Justin jetzt, dass er in einer Beziehung mit der "Super-Man Returns-Darstellerin ist. Im Gespräch über seine Freundin fragte die Moderatorin des Podcasts Chelsea Handler (47), ob sie den Namen seiner Partnerin nennen dürfe. Nachdem der 43-Jährige seinen Konsens dazu gegeben hat, sagte sie: "Du datest Kate Bosworth." Der "Alvin und die Chipmunks"-Schauspieler bestätigte ihre Aussage. "Ja", antwortete Justin kurz.

Der Amerikaner fuhr fort, dass es so ein "wunderbares Gefühl" sei, verliebt zu sein. Es sei einfach das Beste. Dazu erklärte er: "Aber für mich hat es etwas an sich, das ich schützen und heilighalten muss, weil es sich heilig anfühlt." Diese Beziehung ist für Justin etwas ganz Besonderes. "So etwas habe ich noch nie erlebt", gestand er.

Instagram / katebosworth Kate Bosworth, Schauspielerin

Instagram / katebosworth Justin Long und Kate Bosworth

Instagram / justinlong Justin Long, Schauspieler

